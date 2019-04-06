Российские ватерполисты проиграли команде Черногории в матче Кубка Европы
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Черногории в матче за 5−8 места на Кубке Европы, который проходит в Загребе.
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Черногории в матче за 5−8 места на Кубке Европы, который проходит в Загребе.
Встреча, прошедшая в субботу, закончилась со счетом 15:9 (4:3, 2:1, 3:2, 6:3) в пользу сборной Черногории.
Ранее сборная России проиграла сборной Италии и лишилась возможности пробиться в Суперфинал Мировой лиги по итогам Кубка Европы.