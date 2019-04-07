Стали известны соперницы ватерполисток сборной России на групповом этапе ЧМ
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Определились соперницы сборной России по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта-2019.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Определились соперницы сборной России по водному поло на чемпионате мира по водным видам спорта-2019.
Как сообщили РИА Новости в
В группу А вошли команды Южной Африки, Нидерландов, США, Новой Зеландии, в группу С — команды Кубы, Греции, Казахстана, Испании, в группу D — сборные Италии, Японии, Китая, Австралии.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в южнокорейском Кванджу в июле 2019 года.