Стали известны соперницы ватерполисток сборной России на групповом этапе ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации водного поло России, по итогам жеребьевки соперницами россиянок на групповом этапе станут команды Канады, Венгрии и Южной Кореи, которые сыграют в группе В.

В группу А вошли команды Южной Африки, Нидерландов, США, Новой Зеландии, в группу С — команды Кубы, Греции, Казахстана, Испании, в группу D — сборные Италии, Японии, Китая, Австралии.