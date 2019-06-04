Российские ватерполистки стартуют в Суперфинале Мировой лиги

Источник: РИА "Новости"

Соревнование продлится до 9 июня. На групповой стадии сборная России встретится также с командами Венгрии (5 июня) и США (6 июня). Во другом квартете сыграют ватерполистки из Нидерландов, Китая, Австралии и Италии. Все восемь команд по итогам групповой стадии выйдут в четвертьфинал.

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Путь к Суперфиналу Мировой лиги сборная России начала с ноября 2018 года в играх европейской квалификации. В своей группе она одержала победы во всех шести матчах, обеспечив выход в финальный турнир Кубка Европы. Он стал ключевым отбором в Суперфинал.

В итальянском Турине, где проходили соревнования, россиянки в полуфинале одолели с разницей в один мяч команду Венгрии (15:14), а в решающей игре уступили голландкам (9:11). Несмотря на это, выход в финал позволил сборной России отобраться на турнир в Будапешт. Венгерские ватерполистки получили путевку в качестве хозяек предстоящих соревнований, а итальянки, проигравшие им в матче за третье место, благодаря этому оформили свой выход. Команды Канады, США, Австралии и Китая попали в Суперфинал, так как расположились на первых четырех строчках по итогам Межконтинентального кубка.

Американки не проигрывают пять лет

Сборной России с 2015 года руководит известный в прошлом российский и казахстанский ватерполист Александр Гайдуков. Под руководством 45-летнего специалиста национальная команда выиграла бронзовые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и чемпионате мира в Будапеште. Последние два года российские ватерполистки становились третьими в Суперфинале Мировой лиги.

Базовым клубом сборной является «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей, который недавно в 17-й раз стал чемпионом России. Из этой команды приглашены пять игроков.

Среди них довольно опытными являются бронзовые призеры Игр-2016 и чемпионатов мира — вратарь Анна Карнаух, полевые Екатерина Прокофьева, Евгения Соболева и Евгения Иванова. Последние также три раза выигрывали чемпионат Европы (2006, 2008, 2010).