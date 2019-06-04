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19:02 (мск), источник: ТАСС

Российские ватерполистки с победы стартовали в Суперфинале Мировой лиги

ТАСС, 4 июня. Женская сборная России по водному поло в серии послематчевых бросков обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа Суперфинала Мировой лиги. Турнир проходит в Будапеште.

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Встреча завершилась со счетом 15:15, в послематчевой серии россиянки были сильнее — 4:2. В следующем матче группы B 5 июня россиянки сыграют против представительниц Венгрии.

В турнире принимают участие восемь команд. Помимо сборных России, Венгрии и Канады, в группе B играет сборная США. В группе А выступают команды Австралии, Италии, Нидерландов и Китая. Все участники выйдут в четвертьфинал.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 12 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), три раза — третье (2006, 2017, 2018).

Текущий турнир завершится 9 июня. Победитель получит лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

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