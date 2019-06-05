Российские ватерполистки обыграли сборную Венгрии во втором туре Суперфинала Мировой лиги

Источник: РИА "Новости"

Российская команда вышла на второе место в группе В, набрав пять очков. Лидирует с шестью очками команда США, с которой россиянки встретятся 6 июня. Третьими идут канадки (1 очко), замыкают таблицу венгерки (0).

В турнире принимают участие восемь команд. В группе А выступают команды Австралии, Италии, Нидерландов и Китая. Все участники выйдут в четвертьфинал.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 12 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), три раза — третье (2006, 2017, 2018).