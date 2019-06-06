Российские ватерполистки проиграли сборной США в третьем туре Суперфинала Мировой лиги

Источник: РИА "Новости"

Российская команда заняла второе место в группе В с пятью очками. Первой в группе, набрав девять очков, стала команда США. Дальше идут канадки (1 очко) и венгерки (0), которые позднее в четверг сыграют матч между собой.

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В турнире принимают участие восемь команд. В группе А выступают команды Австралии, Италии, Нидерландов и Китая. Все участники выйдут в четвертьфинал.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 12 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), три раза — третье (2006, 2017, 2018).