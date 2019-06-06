Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
7.06
Чили
Гаити
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия2
Катар0
Футбол. Сборные
04:30
Перу1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Венесуэла1
Все события
Фоторепортажи
16«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
10Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
17:37 (мск), источник: ТАСС

Российские ватерполистки проиграли сборной США в третьем туре Суперфинала Мировой лиги

ТАСС, 6 июня. Женская сборная России по водному поло проиграла команде США со счетом 7:12 в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Мировой лиги. Турнир проходит в Будапеште.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Российская команда заняла второе место в группе В с пятью очками. Первой в группе, набрав девять очков, стала команда США. Дальше идут канадки (1 очко) и венгерки (0), которые позднее в четверг сыграют матч между собой.

Читайте также
Тренер по водному поло спровоцировал массовую драку в бассейне

В турнире принимают участие восемь команд. В группе А выступают команды Австралии, Италии, Нидерландов и Китая. Все участники выйдут в четвертьфинал.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 12 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), три раза — третье (2006, 2017, 2018).

Текущий турнир завершится 9 июня. Победитель получит лицензию на Олимпийские игры 2020 года.

 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Мутко прокомментировал расширение Российской премьер-лиги
Сборная России прилетела в Саранск на отборочный матч ЧЕ
Mastercard приостановил сотрудничество с Неймаром
Финал Кубка Стэнли: Владимир Тарасенко взял пример с Овечкина
CAS принял апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА
Медведев — о расширении РПЛ: Нужны жесткие критерии
«Арсенал»: Глушакова подписать не готовы, даже не рассматриваем
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь