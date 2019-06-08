Ватерполистки США обыграли голландок в ½ финала Суперфинала Мировой лиги
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ватерполистки сборной США нанесли поражение команде Нидерландов в матче ½ финала Суперфинала Мировой лиги, который проходит в Будапеште.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ватерполистки сборной США нанесли поражение команде Нидерландов в матче ½ финала Суперфинала Мировой лиги, который проходит в Будапеште.
Встреча завершилась победой американок со счетом 8:6.
Позднее в субботу в другом полуфинале встретятся сборные России и Италии.