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8 июня, источник: Спорт РИА Новости

Ватерполистки США обыграли голландок в ½ финала Суперфинала Мировой лиги

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ватерполистки сборной США нанесли поражение команде Нидерландов в матче ½ финала Суперфинала Мировой лиги, который проходит в Будапеште.

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Встреча завершилась победой американок со счетом 8:6.

Позднее в субботу в другом полуфинале встретятся сборные России и Италии.

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