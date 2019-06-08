Российские ватерполистки проиграли итальянкам в полуфинале Мировой лиги

Основное время завершилось со счетом 9:9. В серии послематчевых пенальти точнее оказались итальянки — 4:3.

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В другом полуфинале сборная США обыграла команду Нидерландов со счетом 8:6. Матч за третье место и финал турнира пройдут в воскресенье.

Титул женской Мировой лиги разыгрывается с 2004 года, 12 раз победу одерживала команда США. Сборная России выиграла турнир в 2008 году, также россиянки два раза занимали второе место (2005, 2013), три раза — третье (2006, 2017, 2018).