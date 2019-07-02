Российские ватерполисты разгромили команду Великобритании на Универсиаде

Также в группе А находятся сборные Южной Кореи и США. В группе В выступают команды Хорватии, Италии, Венгрии, Японии и Австралии. По итогам группового этапа определятся по четыре участника от каждой команды, которые продолжат участие в турнире на стадии ¼ финала.