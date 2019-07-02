Ватерполистки сборной России обыграли команду США на Универсиаде
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ватерполистки сборной России нанесли поражение команде США в своем стартовом матче на Универсиаде, которая проходит в итальянском Неаполе.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ватерполистки сборной России нанесли поражение команде США в своем стартовом матче на Универсиаде, которая проходит в итальянском Неаполе.
Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась победой российской команды со счетом 10:9.
Следующий матч россиянки проведут в четверг против сборной Китая.