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2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Ватерполистки сборной России обыграли команду США на Универсиаде

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ватерполистки сборной России нанесли поражение команде США в своем стартовом матче на Универсиаде, которая проходит в итальянском Неаполе.

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Встреча группы В, прошедшая во вторник, завершилась победой российской команды со счетом 10:9.

Следующий матч россиянки проведут в четверг против сборной Китая.

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