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8 июля, источник: ТАСС

Российские ватерполисты вышли в четвертьфинал Универсиады со второго места в группе

ТАСС, 8 июля. Мужская сборная России по водному поло уступила команде США со счетом 8:13 в своем заключительном матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.

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В первом туре сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 25:1. Во втором обыграла сборную Франции со счетом 12:4, в третьем оказалась сильнее сборной Южной Кореи (31:3).

В последнем матче группы А, который пройдет позднее в понедельник, французы сыграют против британцев.

В турнирной таблице группы А сборная России заняла второе место с 6 очками, на первом месте расположилась команда США (8), третьей идет сборная Франции (2), четвертой — сборная Великобритании (2), пятое место заняла южнокорейская команда (0).

В группе В выступают команды Хорватии, Италии, Венгрии, Японии и Австралии. В четвертьфинал турнира выходят по четыре команды из группы.

На Универсиаде-2017 мужская сборная России стала серебряным призером, уступив в финале команде Сербии. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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