Российские ватерполисты вышли в полуфинал Универсиады
ТАСС, 10 июля. Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Австралии со счетом 13:7 в четвертьфинальном матче на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.
ТАСС, 10 июля. Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Австралии со счетом 13:7 в четвертьфинальном матче на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.
В других четвертьфинальных играх встретятся команды США и Хорватии, Венгрии и Японии, Франции и Италии, они пройдут позднее в среду.
На Универсиаде-2017 мужская сборная России стала серебряным призером, уступив в финале команде Сербии.
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.