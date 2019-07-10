Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Линфилд
Русенборг
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дандолк
Рига
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Слован Бр
Сутьеска
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ференцварош
Лудогорец
11
Футбол. Еврокубки
23:00
Валюр
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Сабуртало
03
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Пяст
11
Футбол. Еврокубки
18:55
Женесс Эш
Тобол Кс
00
Футбол. Еврокубки
18:30
Партизани
Карабах
00
Все события
Фоторепортажи
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
16:00 (мск), источник: ТАСС

Российские ватерполисты вышли в полуфинал Универсиады

ТАСС, 10 июля. Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Австралии со счетом 13:7 в четвертьфинальном матче на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.

Наверх

В других четвертьфинальных играх встретятся команды США и Хорватии, Венгрии и Японии, Франции и Италии, они пройдут позднее в среду.

На Универсиаде-2017 мужская сборная России стала серебряным призером, уступив в финале команде Сербии.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Тарасов: В родном «Локомотиве» меня реально послали на три буквы
Спортивный директор «Енисея» уличил Дмитрия Аленичева во лжи
Немецкий футболист перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»
Воробьев поделился эмоциями от своей отставки из сборной России
«Ростов» объявил о подписании нападающего «Локомотива»
«Динамо» подписало контракт с бывшим футболистом «Краснодара»
Гинер будет контролировать материнскую компанию ЦСКА вместо сына
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь