Российские ватерполисты не смогли выйти в финал Универсиады
ТАСС, 13 июля. Мужская сборная России по водному поло уступила итальянской команде в полуфинале Универсиады. Соревнования проходят в Неаполе.
ТАСС, 13 июля. Мужская сборная России по водному поло уступила итальянской команде в полуфинале Универсиады. Соревнования проходят в Неаполе.
Россияне проиграли со счетом 6:14. В группе A российская сборная заняла второе место с тремя победами и одним поражением.
В матче за третье место российская команда сыграет 14 июля с проигравшим во встрече между сборными США и Венгрии.
На Универсиаде-2017 российские ватерполисты завоевали серебряные медали. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.