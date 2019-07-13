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13 июля, источник: ТАСС

Российские ватерполисты не смогли выйти в финал Универсиады

ТАСС, 13 июля. Мужская сборная России по водному поло уступила итальянской команде в полуфинале Универсиады. Соревнования проходят в Неаполе.

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Россияне проиграли со счетом 6:14. В группе A российская сборная заняла второе место с тремя победами и одним поражением.

В матче за третье место российская команда сыграет 14 июля с проигравшим во встрече между сборными США и Венгрии.

На Универсиаде-2017 российские ватерполисты завоевали серебряные медали. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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