64:0 в водном поло. Что вообще происходит?

Источник: AFP 2019

Женский ватерпольный турнир начался в воскресенье на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, и в первый же день пал рекорд результативности. 64 пропущенных гола от команды Венгрии! Вот она статистика сборной Южной Кореи на домашнем турнире. И что самое главное — ни одного забитого. Это важно. Почему?

Капитан сборной Южной Кореи О Хи Чжи перед стартом чемпионата мира призналась, что главной задачей ее команды на турнире будет провести хотя бы один гол и не проигрывать со счетом 0:32. Что называется «бойся своих желаний». Не хочешь 0:32, будет тебе 0:64. Но хватит сарказма, кореянки очень старались.

Источник: AFP 2019

На самом деле, они не ватерполистки. Вообще, сборной Южной Кореи по водному поло до этого года в стране не существовало. Команду собирали в конце мая из тринадцати бывших пловчих, 2 июня они начали тренироваться — всего за месяц с небольшим до старта домашнего чемпионата мира!

«И, знаете, у нас ведь спортсменки, которые даже длинных дистанций не плавали. Только короткие или средние», — признался главный тренер этой плавательно-ватерпольной команды тренер Чжин Ман Кен.

И вот 0:64 на старте домашнего турнира. Тренер сборной Венгрии Аттила Биро отчасти даже чувствует себя неловко: «Я сказал команде играть полегче и не очень сложно. Но ведь я не мог сказать игрокам: «Не забивайте!».

Тренер кореянок выразил благодарность венгеркам за такой жестокий мастер-класс. «Если бы они играли иначе, это бы и игрой по-настоящему не было. Я благодарен этой сборной высокого уровня за то, что они не пожалели усилий. Своей командой все равно горжусь, горжусь их стойкостью», — отметил он после матча.

Источник: AFP 2019

«Тут надо было наплывать за матч 1600 метров, а у них нет такой функциональной подготовки, я даже об опыте игры не говорю. Но они не сдавались и боролись до самого конца. Они очень хотят и будут бороться за то, чтобы забить гол на чемпионате мира в следующей игре», — добавил он.

А следующая игра в подгруппе — с россиянками. Они тоже настроены не давать хозяевам спуска.

«У кого-то задача забить хотя бы один гол, у нас — выиграть чемпионат мира», — демонстрирует максимальный настрой капитан Екатерина Прокофьева.

Анна Карнаух тоже идти на поводу у чужой мечты не намерена: «не хотелось бы, конечно, от них пропускать — пусть кому-нибудь другому забьют свой гол, но не нам».

Придется кореянкам постараться. Ну не дело это пропускать по одному мячу каждые тридцать секунд. Мы, вот правда, обязательно поболеем за Корею в матче со сборной Канады, но 16-го, сорри, мысленно с командой Гайдукова.