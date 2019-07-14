0:64 в первом же матче. Что эти девушки делают на чемпионате мира?

Источник: Спорт-Экспресс

Женская сборная Венгрии по водному поло установила рекорд по результативности в первом матче чемпионата мира в корейском Кванджу. Венгерские девушку обыграли хозяек турнира, сборную Кореи с шокирующим счетом 64:0. Как стал возможен такой позорный результат?

Могло быть хуже. Хотя казалось бы — куда?

Женская сборная Кореи по водному полу впервые принимает участие в чемпионате мира, куда попала на правах хозяйки турнира. А сформировать команду смогли лишь за месяц до начала соревнований из 13 бывших пловчих. При этом все они выступали исключительно на спринтерских и средних дистанциях, что для водного поло нехарактерно. Все спортсменки кроме 23-летнего капитана, родились в 2000-х годах, а самой младшей ватерполистке в команде 13 лет. Ко всему прочему, до начала чемпионата мира сборной Южной Кореи удалось провести всего шесть матчей, причем соперниками были школьные команды.

«Команда была создана только месяц назад, причем собрана она была из обычных пловцов, многие из которых раньше никогда не играли в водное поло на профессиональном уровне, — цитирует ТАСС оргкомитет чемпионата мира. — За время подготовки к домашнему турниру команда сумела сыграть всего шесть матчей, причем в соперниках у нее были школьные команды, составленные преимущественно из мальчиков, учащихся в старших классах».

Сборная Венгрии является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы, а благодаря этой победе еще и рекордсменом по заброшенным мячам в матчах чемпионатов мира. Беспощадная Венгрия в первой половине игры забросила 34 гола, а во второй половине — еще 30. После матча кореянки признались, что ставили на игру две цели — не пропустить больше 32 мячей и забить хотя бы один. Но ни одна из них достигнута не была. Предыдущий рекорд по самой результативной победе был установлен в субботу, когда Голландия смогла обыграть Южную Африку со счетом 33−0. Однако одна из ватерполисток Кореи сказала, что ей неважен итоговый результат, и она довольна усилиями команды, учитывая, что игроки тренировались вместе всего около месяца.

— После игры мы сказали друг другу, что в следующий раз постараемся добиться большего успеха, — сказала Сон. — Мы все еще начинающая команда и для меня было честью играть против соперников, которых мы видели только на видео и фотографиях. Они оказались сильнее, чем мы думали.

Мы боролись до конца

Отсутствие опыта кореянок, не говоря уже о скорости, было заметно с самого начала. Свой первый гол Венгрия забила, реализовав штрафной бросок с пяти метров на 12 секунде. А через 2 минуты счет уже был 5:0, и уже всем, даже самым яростным болельщикам сборной Кореи, стало понятно, что для них игра ничем хорошим не завершится. Вратарь ничего не могла поделать с бросками венгерок, и вскоре была заменена, однако на игру это мягко говоря не спасло.

Но винить в поражении исключительно голкиперов из Кореи неправильно. Ни один защитник не успевал за венгерскими нападающими. В атаке у Кореи также ничего складывалось — венгерки блокировали не только все удары, но и передачи своих соперников. В итоге, к концу игры Венгрия забила 64 гола, совершив 67 бросков по воротам соперником. А лучшим бомбардиром матча стала Ребекка Паркс, которая забила 11 голов.

— Если бы венгерки играли иначе, это бы и игрой по-настоящему не было. Я благодарен этой сборной высокого уровня за то, что они не пожалели усилий. Своей командой я все равно горжусь, особенно их стойкостью. В этой игре нужно было проплывать около 1600 метров, но у наших спортсменок нет такой функциональной подготовки, а про опыт я и вовсе не говорю. Но они не сдавались и боролись до самого конца. Они очень хотят и будут бороться за то, чтобы забить гол на чемпионате мира в следующей игре, — сказал тренер Южной Кореи Чжин Мак Кен.

Дальше только сложнее

Следующими соперницами новоиспеченных ватерполисток сборной Кореи станут девушки из сборной России, которые так же, как и венгерки, жалеть дебютанток не намерены. И кто знает, может быть, новый рекорд случится уже во вторник. Вопрос только в том, зачем на такой турнир как чемпионат мира допускают столь неквалифицированные команды. Понятно, что хозяева имеют право заявит свою сборную без отбора. Но в Корее до чемпионата мира, похоже, вообще не существовало женского водного поло. Хозяева ЧМ попытались выкрутиться из этой ситуации, но в итоге пока что все происходящее в бассейне Кванджу больше напоминает цирк.