Автор первого гола команды Южной Кореи на ЧМ заявила, что пришла в водное поло месяц назад

«Водным поло я начала заниматься всего месяц назад, — рассказала Кюнг. — Несмотря на то, что у меня в школе есть ватерпольная команда, в этом виде спорта свои силы не пробовала. Гол стал очень эмоциональным моментом для нашей команды, мы даже не смогли сдержать слез. Хочу поблагодарить своих подруг по команде и тренеров, которые помогли мне добиться этого».