Стали известны участники плей-офф мужского турнира по водному поло на ЧМ

Сборные Сербии, Хорватии, Венгрии и Италии, как победители своих групп, вышли напрямую в четвертьфинал соревнований. Пары команд, которые начнут плей-офф со стадии предварительного раунда, определились следующим образом: Испания — Япония, ЮАР — Германия, Черногория — Австралия, Греция — США.
Сборные Южной Кореи, Казахстана, Новой Зеландии и Бразилии, занявшие последние места в своих квартетах, сыграет в турнире за 13−16-е места.
Результаты заключительного тура группового этапа:
Южная Корея — Черногория — 6:24,
Хорватия — Казахстан — 21:5;.
Новая Зеландия — Испания — 3:23;.
Бразилия — Япония — 9:11.