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16:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны участники плей-офф мужского турнира по водному поло на ЧМ

КВАНДЖУ (Корея), 19 июл — РИА Новости. Определились все участники турнира по водному поло среди мужских команд на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

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Сборные Сербии, Хорватии, Венгрии и Италии, как победители своих групп, вышли напрямую в четвертьфинал соревнований. Пары команд, которые начнут плей-офф со стадии предварительного раунда, определились следующим образом: Испания — Япония, ЮАР — Германия, Черногория — Австралия, Греция — США.

Сборные Южной Кореи, Казахстана, Новой Зеландии и Бразилии, занявшие последние места в своих квартетах, сыграет в турнире за 13−16-е места.

Результаты заключительного тура группового этапа:

группа А.

Южная Корея — Черногория — 6:24,

Сербия — Греция — 9:3;.

группа B.

США — Австралия — 12:11,

Хорватия — Казахстан — 21:5;.

группа С.

ЮАР — Венгрия — 5:23,

Новая Зеландия — Испания — 3:23;.

группа D.

Германия — Италия — 7:8,

Бразилия — Япония — 9:11.

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