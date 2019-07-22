Белофастов останется на посту главного тренера женской сборной России по водному поло

Источник: РИА "Новости"

В понедельник россиянки не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив команде Австралии со счетом 7:9. На предыдущем чемпионате мира российская команда стала обладателем бронзовых наград.

«Ничего не изменится, из-за одного матча мы не будем менять тренера, это неправильно. В спорте такое бывает, просто в этом матче надо было реализовывать преимущество. Нам есть над чем работать. Команда у нас хорошая, моментов море, просто сегодня мяч не шел в ворота», — сказал Власенко.

«Ничего страшного не произошло. Главной целью на этом чемпионате мира было завоевать путевку на Олимпийские игры, но впереди еще много турниров, тренерам есть над чем поработать. Надо извлечь из поражения правильные выводы», — добавил он.