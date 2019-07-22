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12:22 (мск), источник: ТАСС

Белофастов останется на посту главного тренера женской сборной России по водному поло

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по водному поло во главе с Андреем Белофастовым продолжит работу с командой. Об этом ТАСС в понедельник заявил президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник россиянки не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив команде Австралии со счетом 7:9. На предыдущем чемпионате мира российская команда стала обладателем бронзовых наград.

«Ничего не изменится, из-за одного матча мы не будем менять тренера, это неправильно. В спорте такое бывает, просто в этом матче надо было реализовывать преимущество. Нам есть над чем работать. Команда у нас хорошая, моментов море, просто сегодня мяч не шел в ворота», — сказал Власенко.

«Ничего страшного не произошло. Главной целью на этом чемпионате мира было завоевать путевку на Олимпийские игры, но впереди еще много турниров, тренерам есть над чем поработать. Надо извлечь из поражения правильные выводы», — добавил он.

На Олимпиаду в Токио по итогам чемпионата мира квалифицируется только обладатель золотых медалей.

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