Тренеры женской сборной России считают свою зарплату нищенской

Источник: РИА "Новости"

Российские ватерполистки не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира, проиграв австралийской сборной.

«Мы с Гайдуковым постоянно работаем под давлением, у нас соглашения с Министерством спорта продлеваются на три или шесть месяцев. Если нам не доверяют, то зачем нас ставить и предлагать соглашение на такие сроки?» — сказал Белофастов.

«При этом мы получаем копейки, поэтому мы можем оставить место, забирайте. Потому что ставка очень маленькая, это даже неуважение. Мы самые нищие тренеры», — подчеркнул он.

Специалист не стал озвучивать свою зарплату в сборной России, однако отметил, что его ставка в Центре спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России в разы меньше 30 тыс. рублей. Дополнительных средств от Федерации водного поло России он не получает. «Мы к этой ситуации уже привыкли, так мы работаем уже четвертый год и ничему не удивляемся», — сказал он.