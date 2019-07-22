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12:25 (мск), источник: ТАСС

Тренеры женской сборной России считают свою зарплату нищенской

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Тренеры женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков и Андрей Белофастов хотят продолжать работу с национальной командой, однако после поражения на чемпионате мира они готовы оставить свои посты в том числе из-за низкой зарплаты. Об этом Белофастов рассказал журналистам после четвертьфинального матча на мировом первенстве в Кванджу.

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Источник: РИА "Новости"

Российские ватерполистки не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира, проиграв австралийской сборной.

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«Мы с Гайдуковым постоянно работаем под давлением, у нас соглашения с Министерством спорта продлеваются на три или шесть месяцев. Если нам не доверяют, то зачем нас ставить и предлагать соглашение на такие сроки?» — сказал Белофастов.

«При этом мы получаем копейки, поэтому мы можем оставить место, забирайте. Потому что ставка очень маленькая, это даже неуважение. Мы самые нищие тренеры», — подчеркнул он.

Специалист не стал озвучивать свою зарплату в сборной России, однако отметил, что его ставка в Центре спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России в разы меньше 30 тыс. рублей. Дополнительных средств от Федерации водного поло России он не получает. «Мы к этой ситуации уже привыкли, так мы работаем уже четвертый год и ничему не удивляемся», — сказал он.

Под руководством главного тренера сборной Гайдукова и его помощника Белофастова сборная России завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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