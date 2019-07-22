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13:28 (мск), источник: ТАСС

Власенко: Тренеры ватерпольной сборной России ведут себя несерьезно, жалуясь на зарплату

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 22 июля. /ТАСС/. Тренеры женской сборной России по водному поло ведут себя несерьезно, жалуясь на низкую зарплату за работу с национальной командой. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал глава Федерации водного поло России Алексей Власенко.

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Источник: РИА "Новости"

После поражения в четвертьфинале на чемпионате мира в Кванджу тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов заявил, что он и главный тренер команды Александр Гайдуков получают за работу нищенскую зарплату, в разы меньше 30 тыс. рублей.

«Тренеры у нас основную зарплату получают за работу в профессиональных клубах, в сборной России они состоят на ставке Центра спортивной подготовки. В клубах у них большие зарплаты, поэтому жаловаться на это несерьезно», — сказал Власенко.

Вместе с тем он сообщил, что федерация не выделяет тренерам дополнительные денежные гранты.

Под руководством главного тренера сборной Гайдукова и его помощника Белофастова сборная России завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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