Власенко: Тренеры ватерпольной сборной России ведут себя несерьезно, жалуясь на зарплату

Источник: РИА "Новости"

После поражения в четвертьфинале на чемпионате мира в Кванджу тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов заявил, что он и главный тренер команды Александр Гайдуков получают за работу нищенскую зарплату, в разы меньше 30 тыс. рублей.

«Тренеры у нас основную зарплату получают за работу в профессиональных клубах, в сборной России они состоят на ставке Центра спортивной подготовки. В клубах у них большие зарплаты, поэтому жаловаться на это несерьезно», — сказал Власенко.

Вместе с тем он сообщил, что федерация не выделяет тренерам дополнительные денежные гранты.