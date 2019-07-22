Ватерполистки сборных США, Испании и Венгрии вышли в полуфиналы ЧМ

Ватерполистки сборных США, Испании и Венгрии вышли в полуфиналы ЧМ

КВАНДЖУ (Корея), 22 июл — РИА Новости. Ватерполистки сборных США, Испании и Венгрии вышли в полуфиналы чемпионата по водным видам спорта в Кванджу.