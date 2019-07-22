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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ватерполистки сборных США, Испании и Венгрии вышли в полуфиналы ЧМ

КВАНДЖУ (Корея), 22 июл — РИА Новости. Ватерполистки сборных США, Испании и Венгрии вышли в полуфиналы чемпионата по водным видам спорта в Кванджу.

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В четвертьфинальных матчах американки обыграли гречанок (15:5), испанки — голландок (12:8), а венгерки — итальянок (7:6).

В полуфиналах пройдут встречи Испания — Венгрия и США — Австралия.

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