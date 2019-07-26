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14:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Женская сборная США по водному поло одержала победу на чемпионате мира

КВАНДЖУ (Южная Корея), 26 июл — РИА Новости. Ватерполистки сборной США одержали победу на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

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В финале американки победили команду Испании — 11:6 (3:1, 2:2, 4:0, 2:3).

Ранее бронзовые медали соревнований завоевала команда Австралии, в матче за третье место одержавшая верх над сборной Венгрии (10:9). Команда России стала на турнире пятой.

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