Итальянские ватерполисты выиграли золото чемпионата мира

В финальном матче они обыграли команду Испании со счетом 10:5. В матче за третье место хорватские спортсмены переиграли представителей Венгрии (10:7). Сборная России не принимала участие в турнире.

Чемпионаты мира по водному поло проводятся с 1973 года. Итальянские ватерполисты в четвертый раз раз стали чемпионами мира (1978, 1994, 2011, 2019). Сборная Италии трижды побеждала на Олимпийских играх (1948, 1960, 1992).