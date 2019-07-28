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18:10 (мск), источник: ТАСС

Итальянские ватерполисты выиграли золото чемпионата мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Италии по водному поло завоевала золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

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В финальном матче они обыграли команду Испании со счетом 10:5. В матче за третье место хорватские спортсмены переиграли представителей Венгрии (10:7). Сборная России не принимала участие в турнире.

Чемпионаты мира по водному поло проводятся с 1973 года. Итальянские ватерполисты в четвертый раз раз стали чемпионами мира (1978, 1994, 2011, 2019). Сборная Италии трижды побеждала на Олимпийских играх (1948, 1960, 1992).

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая — 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12−9−4), на третьем — команда США (7−9−10). Чемпионат мира завершится 28 июля.

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