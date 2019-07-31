Тренерский штаб сборной России по водному поло продолжит работу, несмотря на «неуд» за ЧМ

Российские ватерполистки на чемпионате мира выиграли все три матча на групповом этапе, однако в четвертьфинале проиграли будущим бронзовым призерам турнира австралийкам. Затем команда под руководством Гайдукова победила в борьбе за пятое место, однако это не принесло ей олимпийскую путевку на Игры в Токио 2020 года. По этой причине выступление команды было признано неудовлетворительным.

«Но это ничего не меняет, тренерский состав остается работать с целью отобраться на Олимпийские игры. Я уверен, что команда справится с этой задачей и на Олимпиаде выступит достойно», — сказал Власенко.

Глава федерации также отметил, что во время чемпионата мира российские ватерполистки три дня были вынуждены тренироваться в закрытом бассейне, в то время как турнир проходит под открытым небом. По его словам, это негативно отразилось на выступлении команды. «При этом меня никто не поставил в известность об этой проблеме. Если бы мне об этом сказали, то мне бы удалось добиться того, чтобы мы тренировались в открытом бассейне», — заметил Власенко.