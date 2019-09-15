Ватерполисты «Синтеза» и вышли в плей-офф квалификации ЛЧ
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Казанский «Синтез» обыграл немецкий «Потсдам» в матче второго этапа квалификации Лиги чемпионов по водному поло и вышел в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Казанский «Синтез» обыграл немецкий «Потсдам» в матче второго этапа квалификации Лиги чемпионов по водному поло и вышел в
Встреча группы D, прошедшая в воскресенье в Будапеште, завершилась со счетом 22:8 в пользу «Синтеза».
Казанский клуб одержал две победы в трех матчах. Матчи