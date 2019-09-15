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15 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Ватерполисты «Синтеза» и вышли в плей-офф квалификации ЛЧ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Казанский «Синтез» обыграл немецкий «Потсдам» в матче второго этапа квалификации Лиги чемпионов по водному поло и вышел в плей-офф квалификации турнира, сообщается на сайте российского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы D, прошедшая в воскресенье в Будапеште, завершилась со счетом 22:8 в пользу «Синтеза».

Казанский клуб одержал две победы в трех матчах. Матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдут 21 и 25 сентября. Соперник «Синтеза» по данной стадии определится позднее.

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