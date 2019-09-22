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22 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Синтез» уступил «Брешии» в матче третьего раунда отбора ЛЧ

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Ватерполисты казанского «Синтеза» потерпели поражение от итальянской «Брешии» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Встреча, состоявшаяся в Брешии, завершилась со счетом 13:12 (4:2, 1:2, 4:5, 4:3).

Ответная игра пройдет в Казани 25 сентября.

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