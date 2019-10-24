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23 октября, источник: Спорт РИА Новости

Российские ватерполистки сыграют на старте Мировой лиги молодежным составом

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Первые матчи Мировой лиги-2019/2020 женская сборная России по водному поло проведет молодежным составом, рассказал главный тренер команды Александр Гайдуков.

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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации водного поло России, основной состав пропустит гостевой матч 19 ноября с Францией, перенесенный на 11 декабря гостевой матч с Италией и домашнюю встречу с Венгрией 17 декабря.

«Следующий сбор у нас пройдет 12—22 ноября на базе “Озеро Круглое”, 16—17 ноября проведем спарринг-матчи с нашей молодежной командой, которая выступит под руководством Сергея Маркоча на начальной стадии Мировой лиги. У нас на этот период запланированы товарищеские турниры в США и Канаде, где мы сможем проверить свои силы в матчах с командами, которые играют в более силовой манере», — сказал Гайдуков по телефону РИА Новости.

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