Российские ватерполистки сыграют на старте Мировой лиги молодежным составом

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации водного поло России, основной состав пропустит гостевой матч 19 ноября с Францией, перенесенный на 11 декабря гостевой матч с Италией и домашнюю встречу с Венгрией 17 декабря.

«Следующий сбор у нас пройдет 12—22 ноября на базе “Озеро Круглое”, 16—17 ноября проведем спарринг-матчи с нашей молодежной командой, которая выступит под руководством Сергея Маркоча на начальной стадии Мировой лиги. У нас на этот период запланированы товарищеские турниры в США и Канаде, где мы сможем проверить свои силы в матчах с командами, которые играют в более силовой манере», — сказал Гайдуков по телефону РИА Новости.