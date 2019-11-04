«Динамо-Уралочка» обыграла «Ференцварош» в матче Евролиги
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста обыграли венгерский «Ференцварош» из Будапешта в матче предварительного этапа Евролиги.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста обыграли венгерский «Ференцварош» из Будапешта в матче предварительного этапа Евролиги.
Встреча группы D, прошедшая в воскресенье в голландском Утрехте, завершилась со счетом 12:7 (2:0, 5:1, 2:3, 3:3) в пользу российской команды.
«Динамо-Уралочка» после двух побед, одержанных в трех матчах группы, занимает вторую строчку.