Ватерполисты «Синтеза» проиграли «Барселонете» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ватерполисты казанского «Синтеза» проиграли испанской «Барселонете» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ватерполисты казанского «Синтеза» проиграли испанской «Барселонете» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы А, прошедшая в пятницу в Казани, завершилась со счетом 20:12 (5:1, 5:5, 5:4, 5:2) в пользу гостей.
В следующем матче турнира «Синтез» 19 ноября сыграет на выезде с хорватским «Дубровником».