Ватерполисты «Синтеза» проиграли «Барселонете» в матче Лиги чемпионов

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Крылья Советов
Хоккей. Европа
1-й период
Финляндия
Чехия
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Саутгемптон
Эвертон
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия
Гранада
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
РБ Лейпциг
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Унион Б
03
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Фортуна Д
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Падерборн
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Брест
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Реал
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Факел
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Торино
04
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
21:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Баффало Сэйбрз
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Тамбов
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир
Шинник
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Анже
Футбол. Зарубежный
15:30
Челси
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Дженоа
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Торпедо М
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Спартак-2
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Томь
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Чертаново
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Вальядолид
30
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Сельта
Хоккей. Европа
14:30
Швеция
Россия
Б
45
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Динамо
01
Футбол. Первый дивизион
13:00
Текстильщик
Краснодар-2
10
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Химки
10
Хоккей. НХЛ
10.11
Торонто Мэйпл Ливз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
10.11
Монреаль Канадиенс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.11
Оттава Сенаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
10.11
Питтсбург Пингвинз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
10.11
Вашингтон Кэпиталз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
10.11
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
10.11
Колорадо Эвеланш
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Чайка
32
Хоккей. НХЛ
10.11
Калгари Флэймз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
10.11
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч
Нефтехимик
02
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Джерси Дэвилз
40
Все события
Фоторепортажи
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
8Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
8 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Ватерполисты «Синтеза» проиграли «Барселонете» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ватерполисты казанского «Синтеза» проиграли испанской «Барселонете» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы А, прошедшая в пятницу в Казани, завершилась со счетом 20:12 (5:1, 5:5, 5:4, 5:2) в пользу гостей.

В следующем матче турнира «Синтез» 19 ноября сыграет на выезде с хорватским «Дубровником».

 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
'Нога Акинфеева' вновь помогла команде, вратарь спас ЦСКА в Лиге Европы
Сборная России по хоккею вымучила первую победу с новым тренером
Щербакова — лучшая на Гран-при. Туктамышева сгорела на мелочах
«Дешевый и подлый силовой прием». Америка — об ударе Кучерова
«Челси» вышел на второе место в АПЛ
Бразильская красотка из UFC приехала на турнир в Москву (фото)
«Динамо» Новикова идет по чемпионскому графику. Повержен «Рубин»
«Спартак» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь