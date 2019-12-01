Ватерполистки «Динамо-Уралочки» вышли в четвертьфинал Евролиги
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста обыграли испанский «Сант-Андреу» в заключительном матче второго раунда предварительного этапа Евролиги.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста обыграли испанский «Сант-Андреу» в заключительном матче второго раунда предварительного этапа Евролиги.
Встреча группы H, матчи которой проходят в итальянской Катании, завершилась со счетом 16:9 в пользу российского клуба.
«Динамо-Уралочка», одержавшая три победы в трех играх, вышла в четвертьфинал турнира с первого места в группе.