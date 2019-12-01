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1 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Ватерполистки «Динамо-Уралочки» вышли в четвертьфинал Евролиги

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ватерполистки «Динамо-Уралочки» из Златоуста обыграли испанский «Сант-Андреу» в заключительном матче второго раунда предварительного этапа Евролиги.

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Встреча группы H, матчи которой проходят в итальянской Катании, завершилась со счетом 16:9 в пользу российского клуба.

«Динамо-Уралочка», одержавшая три победы в трех играх, вышла в четвертьфинал турнира с первого места в группе.

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