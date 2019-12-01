Ватерполистки «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» вышли в четвертьфинал Евролиги
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» одержал победу над итальянской «Падуей» в матче предварительного раунда Евролиги по водному поло среди женских команд.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» одержал победу над итальянской «Падуей» в матче предварительного раунда Евролиги по водному поло среди женских команд.
Встреча группы G, прошедшая в Киришах, завершилась со счетом 14:11.
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» одержал три победы и вышел в четвертьфинал Евролиги с первого места в группе. Второе место в квартете занял греческий «Вулиагмени», который также пробился в