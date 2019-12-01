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1 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Ватерполистки «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» вышли в четвертьфинал Евролиги

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» одержал победу над итальянской «Падуей» в матче предварительного раунда Евролиги по водному поло среди женских команд.

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Встреча группы G, прошедшая в Киришах, завершилась со счетом 14:11.

«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» одержал три победы и вышел в четвертьфинал Евролиги с первого места в группе. Второе место в квартете занял греческий «Вулиагмени», который также пробился в плей-офф турнира.

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