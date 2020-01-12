Из Будапешта в Токио: столица Венгрии примет ЧЕ по водному поло

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы состоится 12—26 января в столице Венгрии, которая искренне любит водное поло и собирает тысячи болельщиков на ватерпольные матчи.

Первым начнется женский турнир. Сборная России последний раз выигрывала титул чемпионок Европы в 2010 году. Но за эти десять лет национальная команда неоднократно становилась призером чемпионатов мира, Мировой серии и завоевала бронзу Игр-2016. К чемпионату Европы команда Александра Гайдукова подходит мотивированной, ведь кроме титула на кону стоит путевка на Игры-2020. Для этого нужно побеждать в Будапеште или сыграть в финале с испанками — единственной европейской командой, у которой уже есть квота на Олимпиаду в Токио.

К чемпионату Европы российская сборная готовилась не через этапы Мировой серии, а через турниры в Северной Америке — на Кубке Канады и Holiday Cup в США.

«Можем быть довольны той работой, которую проделали. Первый турнир прошел гладко, второй не без накладок, но, в любом случае, был очень высокий уровень спарринг-партнеров, и наработки, которые мы сделали, будем использовать уже на чемпионате Европы», — рассказал Гайдуков РИА Новости.

Уже 3 января сборная встретилась на базе «Озеро Круглое» на финальный сбор перед вылетом в Будапешт. Первым соперником российских ватерполисток станет команда Словакии (12 января), затем они сыграют с сербками (13-го), венгерками (15-го), хорватками (17-го) и гречанками (19-го).

Продолжать бороться

Мужская сборная России начнет выступление на турнире 14 января матчем против одного из самых сильных соперников — команды Сербии. Затем на групповом этапе им предстоит встретиться со сборными Нидерландов (16 января) и Румынии (18 января).

«Задача-минимум на этом чемпионате Европы — пройти на квалификационный турнир, по итогам которого определится окончательный список команд на Олимпиаду-2020. Ключевым моментом, конечно, обещает стать матч с сербами, в котором будет решаться вопрос по выходу из группы с первого места. При этом у Нидерландов тоже хорошая команда, да и Румынию со счетов мы не списываем. Но, в любом случае, матч с сербами — центральный на этой стадии турнира», — сообщил РИА Новости главный тренер сборной России Сергей Евстигнеев.

Россияне могли попасть на квалификационный турнир ( 22—29 марта ) как страна-хозяйка, если бы Международная федерация плавания (FINA) решила провести его в Санкт-Петербурге, но право на проведение было отдано нидерландскому Роттердаму. Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпиаде еще в 2004 году, поэтому вопрос отбора на Игры-2020 из разряда принципиальных.