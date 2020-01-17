Российские ватерполистки досрочно вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 34:1 в пользу российской команды. В следующем матче группового раунда россиянки 19 января сыграют со сборной Греции.

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После четырех матчей россиянки занимают третью позицию в группе А, имея девять очков (три победы, одно поражение). Столько же очков набрали лидеры группы сборные Венгрии и Греции (по три победы), но они провели на одну игру меньше. Позднее в пятницу эти команды сыграют между собой. Команда Хорватии после четырех матчей находится на четвертом месте, набрав три очка, замыкают таблицу сборные Сербии и Словакии, не набравшие очков после трех матчей.

В группе B сборная Испании обыграла команду Германии (19:4), а ватерполистки из Нидерландов оказались сильнее француженок (18:1). Позднее в пятницу в этой группе сборная Италии сыграет с командой Израиля. Сборные Нидерландов и Испании лидируют в группе B, набрав 12 очков после четырех матчей.

В чемпионате Европы принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.