Ватерполисты сборной России проиграли Румынии на чемпионате Европы
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло уступила команде Румынии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мужская сборная России по водному поло уступила команде Румынии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Встреча группы B завершилась со счетом 11:10 (3:3, 3:2, 2:0, 3:5) в пользу румын. В составе российской команды три мяча забросил Сергей Лисунов.
Другая встреча данной группы между сборными Нидерландов и Сербии пройдет позднее в субботу.
В турнирной таблице квартета лидируют сербы, набравшие в двух встречах шесть очков. У команд России, Румынии и Нидерландов по три балла.