Ватерполисты сборной России проиграли Румынии на чемпионате Европы

Встреча группы B завершилась со счетом 11:10 (3:3, 3:2, 2:0, 3:5) в пользу румын. В составе российской команды три мяча забросил Сергей Лисунов.

Другая встреча данной группы между сборными Нидерландов и Сербии пройдет позднее в субботу.