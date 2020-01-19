Ватерполисты сборной России сыграют с командой Грузии в 1/8 финала ЧЕ
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ватерполисты сборной России встретятся с командой Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ватерполисты сборной России встретятся с командой Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
В субботу в заключительном матче группы B, в которой выступала сборная России, сербские ватерполисты взяли верх над командой Нидерландов со счетом 11:4, в результате чего заняли первое место в квартете, а россияне оказались на второй строчке.
Согласно формату турнира, вторая команда группы В должна встретиться в 1/8 финала с третьей командой группы С, которой стала сборная Грузии. Сербы благодаря первому месту напрямую вышли в четвертьфинал.
Матчи первого раунда