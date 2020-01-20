Российские ватерполисты сыграют с командой Венгрии в четвертьфинале чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 14:13 в пользу россиян. В других матчах 1/8 финала сборная Черногории обыграла команду Турции (17:6), испанцы переиграли немцев (12:6), греки были сильнее румынских ватерполистов (14:7).

На групповом этапе сборная России победила команду Нидерландов (15:9) и проиграла сборным Сербии (9:13) и Румынии (10:11).

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В чемпионате Европы стартовали 16 команд, которые были разделены на четыре группы. Победители групп вышли напрямую в четвертьфинал, команды, занявшие в своих квартетах вторые и третьи места, попали в 1/8 финала. В четвертьфинале турнира россияне сыграют с хозяевами турнира венграми, итальянцы — с черногорцами, сербы — с испанцами, хорваты — с греками. Все четвертьфинальные встречи пройдут в среду, матч с участием сборной России запланирован на 21:00 мск.

Победитель чемпионата Европы получит прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Следующие пять сборных по итогам турнира получат право отобраться на Олимпиаду в Токио по результатам мирового квалификационного турнира, в котором от Европы будут участвовать пять команд. На данный момент от Европы на Игры отобрались сборные Италии, Испании и Сербии, они же пробились в четвертьфинал, таким образом, российская команда гарантировала себе путевку в олимпийский квалификационный турнир.