Российские ватерполистки сыграют с командой Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 13:7 в пользу российской команды. В полуфинале россиянки встретятся с ватерполистками из Нидерландов, которые победили в четвертьфинале сборную Словакии — 22:2.

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В других четвертьфиналах чемпионата Европы, которые пройдут позднее во вторник, сборная Греции встретится с командой Испании, сборная Венгрии сыграет с командой Франции.

Российские ватерполистки трижды выигрывали чемпионат Европы (2006, 2008, 2010). Сборная Нидерландов является действующим чемпионом Европы, всего на счету команды пять побед на турнире (1985, 1987, 1989, 1993, 2018).