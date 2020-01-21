Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р
Сочи
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь
Авангард
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо
Ак Барс
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА
СКА
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит
Барыс
12
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Спартак
32
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
Автомобилист
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
Локомотив
21
Футбол. Зарубежный
22:30
Борнмут
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Астон Вилла
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:15
Челси
Арсенал
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
20
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
52
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Амур
42
Хоккей. НХЛ
22.01
Бостон Брюинз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
22.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.01
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
22.01
Каролина Харрикейнз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
22.01
Чикаго Блэкхокс
Флорида Пантерз
Все события
Фоторепортажи
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
19:21 (мск), источник: ТАСС

Российские ватерполистки сыграют с командой Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы

ТАСС, 21 января. Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло. Соревнования проходят в Будапеште.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 13:7 в пользу российской команды. В полуфинале россиянки встретятся с ватерполистками из Нидерландов, которые победили в четвертьфинале сборную Словакии — 22:2.

Читайте также
Российские ватерполисты сыграют с командой Венгрии в четвертьфинале чемпионата Европы

В других четвертьфиналах чемпионата Европы, которые пройдут позднее во вторник, сборная Греции встретится с командой Испании, сборная Венгрии сыграет с командой Франции.

Российские ватерполистки трижды выигрывали чемпионат Европы (2006, 2008, 2010). Сборная Нидерландов является действующим чемпионом Европы, всего на счету команды пять побед на турнире (1985, 1987, 1989, 1993, 2018).

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.

Читайте также
 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
"Есть очень много причин, по которым боя Хабиба и Конора в Москве не будет"
Кокорин вышел с капитанской повязкой и забил три гола за «Зенит»
«Рубин» одержал победу в первом матче под руководством Слуцкого
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в полуфинале юношеских ОИ
Кнут и Прядкин: РФС не согласен с переизбранием президента РПЛ
Самая яркая блондинка КХЛ ушла в либеральную журналистику (фото)
СКА играет с ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (трансляция)
Участница «Мисс Вселенная» проехала ралли на грузовике (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь