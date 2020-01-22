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23:01 (мск), источник: ТАСС

Российские ватерполисты проиграли команде Венгрии в четвертьфинале чемпионата Европы

ТАСС, 22 января. Мужская сборная России проиграла команде Венгрии в матче четвертьфинала чемпионата Европы по водному поло. Соревнования проходят в Будапеште.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 14:10 в пользу венгерских спортсменов. В других четвертьфинальных матчах сборная Черногории обыграла команду Италии (10:8), испанцы переиграли сербов (10:9). Заключительный матч данной стадии между командами Хорватии и Греции состоится позднее в среду.

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На групповом этапе сборная России победила команду Нидерландов (15:9) и проиграла сборным Сербии (9:13) и Румынии (10:11). Сборная России сыграет в турнире за 5−8 места с командами, уступившими в четвертьфинале.

В чемпионате Европы стартовали 16 команд, которые были разделены на четыре группы. Победители групп вышли напрямую в четвертьфинал, команды, занявшие в своих квартетах вторые и третьи места, попали в 1/8 финала.

Победитель чемпионата Европы получит прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Следующие пять сборных по итогам турнира получат право отобраться на Олимпиаду в Токио по результатам мирового квалификационного турнира, в котором от Европы будут участвовать пять команд. Российская команда уже гарантировала себе путевку в олимпийский квалификационный турнир.

Чемпионат Европы завершится 26 января.

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