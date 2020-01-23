Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи завершилось со счетом 7:7 (2:2, 2:2, 1:2, 2:1). В серии послематчевых бросков победу одержали россиянки — 4:3.

В финале турнира россиянки встретятся с победителем встречи между командами Венгрии и Испании.