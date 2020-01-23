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21:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло в серии пенальти победила команду Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.

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Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи завершилось со счетом 7:7 (2:2, 2:2, 1:2, 2:1). В серии послематчевых бросков победу одержали россиянки — 4:3.

В финале турнира россиянки встретятся с победителем встречи между командами Венгрии и Испании.

Ранее сборная России гарантировала себе участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Италии.

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