Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло в серии пенальти победила команду Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Женская сборная России по водному поло в серии пенальти победила команду Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Основное время встречи завершилось со счетом 7:7 (2:2, 2:2, 1:2, 2:1). В серии послематчевых бросков победу одержали россиянки — 4:3.
В финале турнира россиянки встретятся с победителем встречи между командами Венгрии и Испании.
Ранее сборная России гарантировала себе участие в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Италии.