Российские ватерполистки проиграли сборной Испании в финале чемпионата Европы

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 13:12 в пользу испанок, которые во второй раз стали победительницами чемпионата Европы. Ранее они выигрывали золото европейского первенства в 2014 году, обыграв в финале команду Нидерландов — 10:5.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bb24e9765e4c8e26fe56" data-vnd="bb24e9765e4c8e26fe56" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bb24e9765e4c8e26fe56" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборные России и Испании уже встречались в финале европейского первенства — в 2008 году россиянки победили со счетом 9:8. Помимо этого, российская команда еще дважды становилась сильнейшей на чемпионатах Европы — в 2006 и 2010 годах, а также еще трижды (с учетом серебра ЧЕ-2020) занимала второе место и трижды — третье. Серебряные медали, завоеванные в Венгрии, стали первыми наградами для сборной России на ЧЕ с 2010 года.

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На турнире в Будапеште российские ватерполистки заняли второе место в группе А, победив в четырех матчах и уступив только сборной Венгрии. В четвертьфинале россиянки оказались сильнее итальянок (13:7), а в полуфинале обыграли команду Нидерландов (11:10).

Обе команды, участвовавшие в финале, ранее гарантировали участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. На турнире разыгрывалась всего одна олимпийская лицензия, получить ее должен был победитель соревнований. Поскольку сборная Испании ранее уже отобралась на Олимпиаду как финалист чемпионата мира, то лицензию автоматически получил второй финалист европейского первенства — сборная России. На данный момент участие в Играх гарантировали женские сборные Японии, США, Испании, Канады, Австралии и России.