Карнаух признана лучшим голкипером ЧЕ-2020 по водному поло
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Игрок сборной России Анна Карнаух признана лучшим голкипером чемпионата Европы-2020 по водному поло, который завершился в Будапеште.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Игрок сборной России Анна Карнаух признана лучшим голкипером чемпионата Европы-2020 по водному поло, который завершился в Будапеште.
Россиянки завоевали серебро чемпионата Европы в Будапеште, в финале проиграв сборной Испании — 12:13. Эта медаль стала первой за десять лет для женской сборной России на чемпионатах Европы.
В полуфинале с командой Нидерландов Карнаух отразила два пенальти в послематчевой серии.
Россиянка получила приз на специальной церемонии по окончании финала.