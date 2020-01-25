Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Аталанта
05
Футбол. Зарубежный
25.01
Монпелье
Дижон
21
Футбол. Зарубежный
25.01
Монако
Страсбур
13
Футбол. Зарубежный
25.01
Брест
Амьен
21
Футбол. Зарубежный
25.01
Реймс
Метц
01
Футбол. Зарубежный
25.01
Сент-Этьен
Ним
21
Футбол. Зарубежный
25.01
Бавария
Шальке-04
50
Футбол. Зарубежный
25.01
Алавес
Вильярреал
12
Футбол. Зарубежный
25.01
Фиорентина
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
25.01
Марсель
Анже
00
Футбол. Зарубежный
25.01
Валенсия
Барселона
20
Хоккей. КХЛ
25.01
Динамо Р
Адмирал
Б
12
Футбол. Зарубежный
25.01
Боруссия М
Майнц
31
Футбол. Зарубежный
25.01
Вольфсбург
Герта
12
Футбол. Зарубежный
25.01
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
20
Футбол. Зарубежный
25.01
Фрайбург
Падерборн
02
Футбол. Зарубежный
25.01
Унион Б
Аугсбург
20
Хоккей. КХЛ
25.01
Витязь
Локомотив
25
Хоккей. КХЛ
25.01
Динамо Мн
Северсталь
13
Футбол. Зарубежный
25.01
СПАЛ
Болонья
13
Хоккей. КХЛ
25.01
Спартак
Трактор
40
Хоккей. КХЛ
25.01
Йокерит
Куньлунь
43
Футбол. Зарубежный
25.01
Эспаньол
Атлетик
11
Хоккей. КХЛ
25.01
Автомобилист
Ак Барс
23
Хоккей. КХЛ
25.01
Салават Юлаев
Барыс
52
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
10Сборная России вышла в финал МЧМ
25 января, источник: Спорт РИА Новости

Карнаух признана лучшим голкипером ЧЕ-2020 по водному поло

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Игрок сборной России Анна Карнаух признана лучшим голкипером чемпионата Европы-2020 по водному поло, который завершился в Будапеште.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россиянки завоевали серебро чемпионата Европы в Будапеште, в финале проиграв сборной Испании — 12:13. Эта медаль стала первой за десять лет для женской сборной России на чемпионатах Европы.

В полуфинале с командой Нидерландов Карнаух отразила два пенальти в послематчевой серии.

Россиянка получила приз на специальной церемонии по окончании финала.

 Первозданная финская красота: на льду в Граце выступит ангел
Ван Дамм и Волочкова отдыхают: удивительные шпагаты Анастасии Назаренко
Фигуристы из РФ сенсационно победили французов на ЧЕ
РФ — больше не биатлонная держава? Нас обыгрывает даже Латвия
«Барселона» потерпела первое поражение при Сетьене
Первый сбор «Зенита»: скандал с Кокориным, новые приколы Дзюбы
Игрок сборной России в прямом эфире подписал контракт с «Динамо»
Хованцев: Мужики проиграли гонку, девчонки выжали максимум
Исламхан завершил сбор в «Зените». Дальше — контракт?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь