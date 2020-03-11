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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

LEN приостановила все соревнования по водному поло из-за коронавируса

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Европейская лига плавания (LEN) на своем сайте объявила о приостановлении всех соревнований по водному поло под эгидой организации из-за распространения коронавируса.

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Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что на неопределенный срок перенесены ответные четвертьфинальные матчи женской Евролиги, которые должны были состояться 28 марта. В этом турнире «Динамо-Уралочка» (Златоуст) должна была принять венгерский «Дунауйварош», а «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» сыграть в гостях с голландским «Утрехтом».

Также отложены матчи предварительного раунда мужской Лиги чемпионов, где выступает казанский «Синтез», Кубка Европы, и встречи квалификации на юношеский чемпионат Европы (игроки до 19 лет).

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

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