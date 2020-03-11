LEN приостановила все соревнования по водному поло из-за коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что на неопределенный срок перенесены ответные четвертьфинальные матчи женской Евролиги, которые должны были состояться 28 марта. В этом турнире «Динамо-Уралочка» (Златоуст) должна была принять венгерский «Дунауйварош», а «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» сыграть в гостях с голландским «Утрехтом».

Также отложены матчи предварительного раунда мужской Лиги чемпионов, где выступает казанский «Синтез», Кубка Европы, и встречи квалификации на юношеский чемпионат Европы (игроки до 19 лет).