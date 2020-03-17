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14:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерация ватерполо перенесла финал четырех ЧР среди женских команд

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федерация водного поло России перенесла сроки проведения ряда турниров, в том числе финала четырех чемпионата России среди женских команд, сообщает пресс-служба организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Финал четырех чемпионата России среди женских команд был запланирован для проведения в Киришах 1—6 апреля. Также перенесены первые игры полуфинала Кубка России среди мужских команд (1—3 апреля) и 13-й тур Суперлиги чемпионата России среди мужских команд (6—9 апреля).

Кроме того, среди перенесенных турниров: первый тур Всероссийских соревнований среди юношей и девушек «Золотой мяч» в Астрахани, Златоусте, Киришах (22—29 марта), Дзержинске (31 марта — 7 апреля), финал первенства России среди юниоров (до 19 лет) в Чехове (29 марта — 5 апреля), пятый тур Высшей лиги чемпионата России среди женских команд в Рузе (26—30 марта).

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