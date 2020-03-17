Федерация ватерполо перенесла финал четырех ЧР среди женских команд

Финал четырех чемпионата России среди женских команд был запланирован для проведения в Киришах 1—6 апреля . Также перенесены первые игры полуфинала Кубка России среди мужских команд ( 1—3 апреля ) и 13-й тур Суперлиги чемпионата России среди мужских команд ( 6—9 апреля ).

Кроме того, среди перенесенных турниров: первый тур Всероссийских соревнований среди юношей и девушек «Золотой мяч» в Астрахани, Златоусте, Киришах ( 22—29 марта ), Дзержинске (31 марта — 7 апреля), финал первенства России среди юниоров (до 19 лет) в Чехове (29 марта — 5 апреля), пятый тур Высшей лиги чемпионата России среди женских команд в Рузе ( 26—30 марта ).