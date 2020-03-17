Федерация ватерполо перенесла финал четырех ЧР среди женских команд
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федерация водного поло России перенесла сроки проведения ряда турниров, в том числе финала четырех чемпионата России среди женских команд, сообщает
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Федерация водного поло России перенесла сроки проведения ряда турниров, в том числе финала четырех чемпионата России среди женских команд, сообщает
Финал четырех чемпионата России среди женских команд был запланирован для проведения в Киришах
Кроме того, среди перенесенных турниров: первый тур Всероссийских соревнований среди юношей и девушек «Золотой мяч» в Астрахани, Златоусте, Киришах (