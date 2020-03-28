В Италии ватерполисты продают чемпионские перстни для помощи больнице
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мужская сборная Италии по водному поло выставила на
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мужская сборная Италии по водному поло выставила на
В Италии самая высокая смертность
«Мы решили с ребятами выставить эти перстни в поддержку благотворительной инициативы… Чтобы победить, мы все должны быть едины и, пусть и на расстоянии, передать силу и доверие друг другу. Бергамо среди городов, наиболее пострадавших от пандемии. Врачи и весь персонал больницы Papa Giovanni XXIII неустанно работают, чтобы помочь многим людям, которые оказались в тяжелой ситуации. Им нужна наша помощь, конкретные вещи, инструменты и медицинские материалы для интенсивной терапии», — приводит слова капитана сборной Италии Пьетро Фильоли.