В Италии ватерполисты продают чемпионские перстни для помощи больнице

В Италии самая высокая смертность из-за коронавируса. Сборная Италии в 2019 году выиграла титул чемпионов мира и была признана La Gazzetta dello Sport командой года в своей стране, получив чемпионские перстни.

«Мы решили с ребятами выставить эти перстни в поддержку благотворительной инициативы… Чтобы победить, мы все должны быть едины и, пусть и на расстоянии, передать силу и доверие друг другу. Бергамо среди городов, наиболее пострадавших от пандемии. Врачи и весь персонал больницы Papa Giovanni XXIII неустанно работают, чтобы помочь многим людям, которые оказались в тяжелой ситуации. Им нужна наша помощь, конкретные вещи, инструменты и медицинские материалы для интенсивной терапии», — приводит слова капитана сборной Италии Пьетро Фильоли.