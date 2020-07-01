Уникум водного поло. Скончался бывший главный тренер сборной России Александр Кабанов

Источник: РИА "Новости"

О кончине Кабанова во вторник сообщила пресс-служба Федерации водного поло России (ФВПР). Причину смерти в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал первый вице-президент и исполнительный директор организации Евгений Шаронов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c642a53cefba83674aa0" data-vnd="c642a53cefba83674aa0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c642a53cefba83674aa0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне позвонил Вячеслав Георгиевич Собченко (двукратный олимпийский чемпион по водному поло — прим. ТАСС) и сообщил, что на даче Кабанову стало плохо с сердцем, скорая не успела. Думаю, последнее время он себя не очень хорошо чувствовал. У него были проблемы со здоровьем, мы старались поддерживать его. Он даже не поехал на похороны своего ближайшего друга», — сказал Шаронов.

Близким другом Кабанова был тренер Борис Ухов, о смерти которого стало известно неделю назад. Много лет Ухов работал в тренерском штабе Кабанова и был его помощником. «Они дополняли друг друга в жизни. Борис был для него идеальным вторым номером, и заслуги говорят об этом», — вспомнил вице-президент ФВПР Олег Жолобов.

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Победитель с юных лет

Кабанов был одним из трех двукратных олимпийских чемпионов по водному поло в составе сборной СССР. Вместе с ним золотые медали на Играх в Мюнхене (1972) и Москве (1980) выигрывали только Вячеслав Собченко и Алексей Баркалов. Кабанов получил ватерпольное образование в ДЮСШ Мосгороно под руководством Павла Николаевича Шубина. В 1963 году его команда выиграла чемпионат СССР среди юношей.

Позже Кабанов выступал за московские команды «Буревестник» и ЦСК ВМФ, став с обоими клубами чемпионом СССР. За время спортивной карьеры он побеждал не только на Олимпиадах. В активе спортсмена значатся золотые медали чемпионатов мира (1975, 1982) и Европы (1981, 1983). На клубном уровне Кабанов выигрывал Кубок европейских чемпионов (1973, 1976), Кубок обладателей Кубков (1980, 1982) и Суперкубок Европы (1976, 1980, 1982).

«Это был сильный человек, тренер, спортсмен, многогранная личность. Я играл с Александром Сергеевичем за разные команды и за МГУ, пропускал от него мячи. Это человек со своим видением жизни, где-то неудобный, поскольку всегда имел собственное мнение, но человек очень системный, с энциклопедическим складом ума, потрясающе щелкал кроссворды. Безусловно, он является уникальным ватерполистом, ведь с такими не очень выдающимися данными для центрального нападающего становился двукратным олимпийским чемпионом, был капитаном сборной СССР и ЦСК ВМФ», — отметил Жолобов.

Закончив игровую карьеру в 1985 году, Кабанов возглавлял мужские сборные СССР и России, Объединенную команду. С ними он выигрывал бронзовые медали Игр 1988, 1992 и 2004 годов, а также серебро Олимпиады 2000 года.

Сборная России под его руководством по два раза побеждала на чемпионатах мира (1994, 2001) и Кубке мира (1995, 2002), а также выиграла первый турнир Мировой лиги. С 2009 по 2012 год специалист возглавлял женскую сборную России, с которой завоевал золото чемпионата Европы и две бронзовые награды чемпионатов мира.

«Как тренер он раскрылся в мужской и женской сборных, что бывает редко. Мне кажется, Кабанов не был деспотом, а относился к думающим наставникам. Он мог скрытыми перестановками изменить ход встречи. Даже если казалось, что она уже безнадежно проиграна», — рассказал Жолобов.