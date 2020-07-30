Драка в бассейне на Олимпиаде-1956. Сборные СССР и Венгрии бились из-за советских танков в Будапеште
История о том, как политика вмешалась в водное поло.
История о том, как политика вмешалась в водное поло.
Летняя Олимпиада-1956 в Мельбурне пришлась на стык ноября и декабря. Необычно, но просто лето в Австралии наступает в другие временные рамки по сравнению с нами. За месяц до этого в Венгрии случилось народное восстание, которое пришлось подавлять силой. Во время столкновений погибло около трех тысяч местных жителей. Русские сразу же стали врагами для венгров. И на Олимпиаде некоторые из них решили отомстить. О вводе советских танков спортсменам сообщили уже на пути в Австралию.
«Мы сидели в ресторане аэропорта, ожидая пересадки, когда услышали, что русские вмешались в революцию. Я встал со стаканом сока и объявил, что не собираюсь возвращаться назад. Раньше было плохо. Но теперь я почувствовал, что будет намного хуже и русские не уйдут уже никогда», — вспоминал ватерполист Эрвин Задор.
Задор тогда еще и не догадывался, что станет главным действующим лицом Игр в Мельбурне. С ватерполистами из Венгрии у нашей сборной всегда были принципиальные встречи, но тут ситуация закипела. Игру ждали во всем мире. Свое отношение к советским спортсменам венгры обозначили еще до того знаменитого матча.
«Первое, что потрясло в Мельбурне — встреча с венграми. Мы только прилетели, идем на тренировку, они нам навстречу — и отворачиваются. Конечно, мы знали, что происходит, но для нас это было странно. Происходит и происходит, но
В Мельбурне медали в ватерпольном турнире разыгрывались по круговой схеме. Вышло так, что сборной СССР играть с венграми в предпоследнем туре. Ажиотаж был бешеный: вместо шести тысяч зрителей на трибунах оказалось около восьми, а билеты продавали не по доллару, а по 30−40. Фанаты пришли поболеть за венгров, которые не скрывали, что планировали вывести русских из себя. Наш язык они знали очень хорошо.
Обстановка в бассейне накалилась с первых же минут. Наши игроки и подумать не могли, что события в Венгрии перенесутся и на Олимпиаду.
Сложно сказать, кто из игроков был инициатором драки, но думается, что оба были хороши. Задор говорил, что только словесно оскорблял Прокопова, а Юрий Шляпин вспоминал, что видел обмен ударами ватерполистов. Так или иначе, но меткий Прокопов рассек правую бровь венгра. Задору пришлось покинуть бассейн, оставив за собой яркий кровавый след. Один из игроков описывал внешний вид венгра так — «как будто он только что вышел из скотобойни».
Взбешенные зрители сломали барьеры, кричали антисоветские лозунги, стали бросать различные предметы в членов советской команды. Их пришлось сдерживать полиции Мельбурна. Задору оказали медицинскую помощь, но замену венгры так и не сделали. Судьи решили остановить матч, отдав победу фаворитам Олимпиады. Сборной СССР достался только матч за бронзу (обыграли немцев со счетом 6:4).
«Став лицом друг к другу и сцепив руки, полицейские образовали своеобразный коридор, по которому мы буквально пролезли в раздевалку. Одевались практически лежа, поскольку была дана команда: не появляться в окнах. Аналогичное указание мы получили и в автобусе, который был подан прямо ко входу в бассейн. Только отъехав на довольно приличное расстояние, нам
На следующее утро фотография окровавленного Задора появилась во всех СМИ, а матч получил название «Кровь в бассейне». В 2006 году в документальном фильме «Неистовство свободы» один венгерский игрок говорит о том, что советское правительство и военные демонстрировали абсолютно варварское поведение, тогда как советские игроки этого не делали.
В финальном мачте венгры победили Югославию, а Задор участия в игре не принимал. После окончания Игр половина игроков ватерпольной команды отказалась возвращаться домой и попросила убежища в других странах. Советских же игроков ждало жесткое наказание, но заместитель главы делегации спас ситуацию. Правда, значки заслуженных мастеров спорта игроки получили лишь 46 лет спустя.