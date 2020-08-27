Матыцин утвердил Евстигнеева главным тренером мужской сборной по водному поло

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Спартак-2
Краснодар-2
00
Футбол. Еврокубки
17:00
Кайрат
Ной
Футбол. Еврокубки
17:00
Ордабасы
Ботошани
Футбол. Еврокубки
17:00
Вентспилс
Динамо-Авто
Футбол. Еврокубки
17:30
Борац Б-Л
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
17:30
Теута
Бейтар И
Футбол. Еврокубки
17:30
Нымме Калью
Мура
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо Мн
Пяст
Футбол. Еврокубки
19:00
Сумгаит
Шкендия
Футбол. Еврокубки
19:00
Алашкерт
Ренова
Футбол. Еврокубки
19:00
Аполлон
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Жальгирис К
Футбол. Еврокубки
19:00
Нефтчи
Шкупи
Футбол. Еврокубки
19:30
Фехервар
Богемианс Д
Футбол. Еврокубки
19:30
Олимпия Л
Викингур Р
Футбол. Еврокубки
20:00
Локомотив Тб
Университатя Кр
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Сиренс
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Железничар
Футбол. Еврокубки
20:00
Кешлы
Лачи
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Хибернианс
Футбол. Еврокубки
20:00
Орхус
Хонка
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Краковия
Футбол. Еврокубки
20:00
Хаммарбю
Пушкаш Академия
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Пайде
Футбол. Еврокубки
20:15
Хабнарфьердюр
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:30
ТНС
Жилина
Футбол. Еврокубки
20:30
Шахтер С
Сфынтул Георге
Футбол. Еврокубки
20:45
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо Бт
Футбол. Еврокубки
21:00
Искра Д
Локомотив Пл
Футбол. Еврокубки
21:00
Петрокуб
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
21:00
Кукеши
Славия Сф
Футбол. Еврокубки
21:00
Валлетта
Бала Таун
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Дифферданж
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Левадия
Футбол. Еврокубки
21:15
Серветт Ж
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Ширак
Футбол. Еврокубки
21:45
Мотеруэлл
Гленторан
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Рунавик
Футбол. Еврокубки
21:45
Марибор
Колрейн
Футбол. Еврокубки
22:00
Лех
Валмиера
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
РФШ
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Ильвес
Футбол. Еврокубки
22:00
Гонвед
Интер Т
Хоккей. НХЛ
28.08
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
05:30
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
46
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
17
Все события
Фоторепортажи
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
13:37 (мск), источник: ТАСС

Матыцин утвердил Евстигнеева главным тренером мужской сборной по водному поло

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин утвердил Сергея Евстигнеева на посту главного тренера мужской сборной России по водному поло. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации водного поло России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Евстигнеев стал исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной в марте 2017 года, оставаясь официально в должности старшего тренера команды. В ноябре 2019 года президиум Федерации водного поло России рекомендовал Министерству спорта РФ утвердить Евстигнеева на посту главного тренера.

«Министр спорта Олег Матыцин утвердил Сергея Евстигнеева на посту главного тренера мужской сборной России по водному поло», — сказала собеседница ТАСС, отметив, что утверждение состоялось во время режима самоизоляции, вызванного пандемией коронавируса.

В соответствии с законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» общероссийские спортивные федерации обязаны согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной команды РФ по соответствующему виду спорта с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта в установленном им порядке. Сначала кандидатуру на пост главного тренера согласовывает экспертный совет Минспорта, который в случае положительного решения вопроса рекомендует затем министру утвердить претендента.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Перчатка брошена? «Спартак» почти сравнялся с «Зенитом»
НХЛ продолжила плей-офф на фоне протестов в США. Ошибка ли это
Исторический матч Кучерова! Он помог «Тампе» разнести «Бостон»
Как бабки на базаре. Тайсон и Джонс перессорились из-за денег
Месси позвал Неймара в «Манчестер Сити»
«Каборе надо удалять». Орлов призывает судить по правилам ФИФА
«Енисей» уволил боровшегося с COVID-19 массажиста за прогулы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь