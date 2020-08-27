Матыцин утвердил Евстигнеева главным тренером мужской сборной по водному поло

Евстигнеев стал исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной в марте 2017 года, оставаясь официально в должности старшего тренера команды. В ноябре 2019 года президиум Федерации водного поло России рекомендовал Министерству спорта РФ утвердить Евстигнеева на посту главного тренера.

«Министр спорта Олег Матыцин утвердил Сергея Евстигнеева на посту главного тренера мужской сборной России по водному поло», — сказала собеседница ТАСС, отметив, что утверждение состоялось во время режима самоизоляции, вызванного пандемией коронавируса.

В соответствии с законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» общероссийские спортивные федерации обязаны согласовывать кандидатуры на должность главного тренера спортивной сборной команды РФ по соответствующему виду спорта с федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта в установленном им порядке. Сначала кандидатуру на пост главного тренера согласовывает экспертный совет Минспорта, который в случае положительного решения вопроса рекомендует затем министру утвердить претендента.