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15:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» стало победителем Кубка России по водному поло

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Московское «Динамо» победило «Динамо-СШОР» из Астраханской области в финале Кубка России по водному поло.

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Встреча, прошедшая в воскресенье без зрителей, завершилась со счетом 9:5 в пользу московского «Динамо».

Ранее стало известно, что в «Финале четырех» Кубка России не примет участие «Спартак-Волгоград», так как команда изолирована в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. В связи с этим «Динамо-СШОР» автоматически вышло в финал, а в единственном полуфинале московское «Динамо» победило петербургскую «Балтику» — 13:8.

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