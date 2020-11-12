Ватерполисты «Синтеза» уступили «ОСК Будапешт» в матче квалификации ЛЧ
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ватерполисты казанского «Синтеза» уступили венгерскому клубу «ОСК Будапешт» в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ватерполисты казанского «Синтеза» уступили венгерскому клубу «ОСК Будапешт» в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча группы B1 в Будапеште завершилась со счетом 12:11 в пользу хозяев.
Ранее в четверг «Синтез» победил испанскую «Террассу» — 17:10. В пятницу «Синтез» проведет матч против французского «Туркоинга».