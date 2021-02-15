Российские ватерполисты сыграли вничью с румынами на олимпийском квалификационном турнире

Встреча завершилась со счетом 9:9. Самым результативным игроком матча стал россиянин Даниил Меркулов, отличившийся четыре раза. В третьем матче россияне сыграют с командой Германии 16 февраля.

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В воскресенье россияне обыграли французов со счетом 13:12.

Сборная России занимает первое место в турнирной таблице, набрав три очка в двух матчах. Румыны идут четвертыми с одним очком. В следующем матче российская команда сыграет со сборной Германии, а румыны встретятся с ватерполистами из Нидерландов.

В квалификационном турнире выступают 12 команд, разбитые на две группы. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Путевку в Токио получат три сборные. Изначально отборочный турнир должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за коронавируса.