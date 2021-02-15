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16:31 (мск), источник: ТАСС

Российские ватерполисты сыграли вничью с румынами на олимпийском квалификационном турнире

ТАСС, 15 февраля. Мужская сборная России по водному поло сыграла вничью с командой Румынии в матче группы В квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Соревнования проходят в нидерландском Роттердаме.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 9:9. Самым результативным игроком матча стал россиянин Даниил Меркулов, отличившийся четыре раза. В третьем матче россияне сыграют с командой Германии 16 февраля.

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В воскресенье россияне обыграли французов со счетом 13:12.

Сборная России занимает первое место в турнирной таблице, набрав три очка в двух матчах. Румыны идут четвертыми с одним очком. В следующем матче российская команда сыграет со сборной Германии, а румыны встретятся с ватерполистами из Нидерландов.

В квалификационном турнире выступают 12 команд, разбитые на две группы. Четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Путевку в Токио получат три сборные. Изначально отборочный турнир должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за коронавируса.

Последний раз мужская сборная России выступала на Олимпийских играх в 2004 году в Афинах, где завоевала бронзовые медали. Также в активе россиян серебро Игр 2000 года в Сиднее. Женская сборная России уже квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио.

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